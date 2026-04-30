Ліга Європи. Ноттінгем обіграв Астон Віллу, Фрайбург програв Бразі

У четвер, 30 квітня, відбулися перші матчі півфіналу Ліги Європи сезону-2025/26. Перший раунд англійського протистояння між Ноттінгем Форест і Астон Віллою завершився мінімальною перемогою господарів, яку "Лісникам" приніс реалізований пенальті від Кріса Вуда.

У паралельному матчі португальська Брага у компенсований до другого тайму час вирвала перемогу над Фрайбургом завдяки голу Маріо Доржелеса.

Ліга Європи-2025/26, 1/2 фіналу

Перші матчі, 30 квітня

Брага – Фрайбург – 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Тікназ, 1:1 – 16 Гріфо, 2:1 – 90+2 Доржелес

Ноттінгем Форест – Астон Вілла – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 71 Вуд (з пенальті)

Паралельно з Лігою Європи відбувалися і півфінали Ліги Конференцій. Донецький Шахтар у Кракові програв Крістал Пелес.