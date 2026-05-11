Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилася бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги Європи

Олексій Мурзак — 11 травня 2026, 19:17
Визначилася бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги Європи
UEFA

УЄФА визначилася із суддівською бригадою, яка працюватиме на фіналі Ліги Європи сезону-2025/26, де між собою зіграють Фрайбург та Астон Вілла.

Про це повідомила пресслужба організації.

Головним арбітром зустрічі призначено француза Франсуа Летексьє. Асистентами будуть його земляки Сіріль Мюньє та Мехді Рахмуні.

Четвертим арбітром на матчі працюватиме іспанець Алехандро Ернандес, а його земляк Хосе Енріке Наранхо Перес відповідатиме за роль резервного асистента арбітра.

За VAR відповідатимуть Жером Брізар та Віллі Делажо (Обидва – Франція).

Цього сезону 37-річний француз, який працює арбітром міжнародної категорії з 2017 року, був головним на восьми матчах Ліги чемпіонів, включаючи матч-відповідь чвертьфіналу між Арсеналом і Спортингом.

Фінал Ліги Європи відбудеться 20 травня у Стамбулі.

Раніше визначилася бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги чемпіонів.

Ліга Європи

Ліга Європи

Визначилися фіналісти Ліги Європи-2025/26
Гендиректор Чернігова: Ми вже почали шукати стадіон для домашніх матчів у єврокубках
Ліга Європи. Ноттінгем обіграв Астон Віллу, Фрайбург програв Бразі
Визначилися пари півфіналістів Ліги Європи та Ліги конференцій: розклад матчів
Астон Вілла розгромила Болонью, Брага у гольовій феєрії вирвала перемогу в Бетіса у 1/4 фіналу Ліги Європи

Останні новини