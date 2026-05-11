Визначилася бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги Європи

УЄФА визначилася із суддівською бригадою, яка працюватиме на фіналі Ліги Європи сезону-2025/26, де між собою зіграють Фрайбург та Астон Вілла.

Про це повідомила пресслужба організації.

Головним арбітром зустрічі призначено француза Франсуа Летексьє. Асистентами будуть його земляки Сіріль Мюньє та Мехді Рахмуні.

Четвертим арбітром на матчі працюватиме іспанець Алехандро Ернандес, а його земляк Хосе Енріке Наранхо Перес відповідатиме за роль резервного асистента арбітра.

За VAR відповідатимуть Жером Брізар та Віллі Делажо (Обидва – Франція).

Цього сезону 37-річний француз, який працює арбітром міжнародної категорії з 2017 року, був головним на восьми матчах Ліги чемпіонів, включаючи матч-відповідь чвертьфіналу між Арсеналом і Спортингом.

Фінал Ліги Європи відбудеться 20 травня у Стамбулі.

Раніше визначилася бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги чемпіонів.