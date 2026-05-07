Визначилися фіналісти Ліги Європи-2025/26

У четвер, 7 травня, визначилися фіналісти Ліги Європи сезону-2025/26. Ними стали Астон Вілла та Фрайбург.

Астон Вілла в чисто англійському протистоянні виявилася сильнішою за Ноттінгем Форест. Після поразки 0:1 у першому матчі команда Унаї Емері в домашній грі здобула розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Фрайбург у першому поєдинку також зазнав виїзної поразки – 1:2 від Браги. Утім, вже на 6-й хвилині матчу-відповіді в Німеччині португальці залишилися в меншості – пряму червону картку отримав автор переможного голу в першому матчі, Маріо Доржелес.

Ще до перерви Фрайбург свою чисельну перевагу втілив у два забитих голи.

Ліга Європи, 1/2 фіналу

Матчі-відповіді, 7 травня

Астон Вілла – Ноттінгем Форест – 2:0 (1:0), перший матч – 0:1

Голи: 1:0 – 36 Воткінс, 2:0 – 57 Буендія (з пеннальті), 3:0 – 77 Макгінн, 4:0 – 80 Макгінн

Фрайбург – Брага – 3:1 (2:0), перший матч – 1:2

Голи: 1:0 – 19 Кюблер, 2:0 – 41 Манзамбі, 3:0 – 72 Кюблер, 3:1 – 79 Пау Вітор

Вилучення: 6 Доржелес (Брага)

Фінал Ліги Європи-2026 відбудеться у середу, 20 травня у турецькому Стамбулі на стадіоні Бешикташ.