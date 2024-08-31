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Барселона познущалася з Вальядоліда у 4 турі Ла Ліги

Микола Дендак — 31 серпня, 20:10
Барселона познущалася з Вальядоліда у 4 турі Ла Ліги

Каталонська Барселона здобула розгромну перемогу над Вальядолідом у матчі 4 туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок завершився з непристойним рахунком 7:0. Бразильський вінгер каталонців Рафінья записав до свого активу хеттрик та дві гольові передачі.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
4 тур, 31 серпня

Барселона — Вальядолід 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 20 Рафінья, 2:0 - 24 Левандовський, 3:0 - 45+2 Кунде, 4:0 - 64 Рафінья, 5:0 - 72 Рафінья, 6:0 - 83 Ольмо, 7:0 - 85 Торрес.

Також сьогодні відбудеться ще 4 поєдинки 4 туру Ла Ліги

  • 20:00. Атлетік — Атлетико
  • 20:15. Еспаньйол — Райо Вальєкано
  • 22:30. Валенсія — Вільярреал
  • 22:30. Леганес — Мальорка

Нагадаємо, у 3 турі Барселона обіграла Райо Вальєкано. Каталонський клуб набрав максимально можливі 9 очок і лідирує у таблиці. Вільярреал посідає друге місце — команда набрала 7 балів.

Барселона Вальядолід Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Барселона

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