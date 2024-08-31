Барселона познущалася з Вальядоліда у 4 турі Ла Ліги
Каталонська Барселона здобула розгромну перемогу над Вальядолідом у матчі 4 туру іспанської Ла Ліги.
Поєдинок завершився з непристойним рахунком 7:0. Бразильський вінгер каталонців Рафінья записав до свого активу хеттрик та дві гольові передачі.
Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
4 тур, 31 серпня
Барселона — Вальядолід 7:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 20 Рафінья, 2:0 - 24 Левандовський, 3:0 - 45+2 Кунде, 4:0 - 64 Рафінья, 5:0 - 72 Рафінья, 6:0 - 83 Ольмо, 7:0 - 85 Торрес.
Також сьогодні відбудеться ще 4 поєдинки 4 туру Ла Ліги
- 20:00. Атлетік — Атлетико
- 20:15. Еспаньйол — Райо Вальєкано
- 22:30. Валенсія — Вільярреал
- 22:30. Леганес — Мальорка
Нагадаємо, у 3 турі Барселона обіграла Райо Вальєкано. Каталонський клуб набрав максимально можливі 9 очок і лідирує у таблиці. Вільярреал посідає друге місце — команда набрала 7 балів.