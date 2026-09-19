Вердер переграв Аугсбург, Менхенгладбах не зміг врятуватись у грі з Майнцом у 4 турі Бундесліги

У суботу, 19 вересня, відбулись чергові матчі 4-го туру німецької Бундесліги сезону-2026/27.

У перших поєдинках ігрового дня Гамбург вдома завдяки голам Ніколаса Капальдо та Юссуфа Поульсена переграв Кельн (2:1). Вердер на останніх хвилинах зміг переломити хід зустрічі з Аугсбургом. На 86-й хвилині Ніклас Фюллькруг зрівняв рахунок, а Мітчелл Вайзер на 90+3-й хвилині приніс бременському колективу перемогу – 3:2.

Боруссія Менхенгладбах у надрезультативному матчі вдома поступилася Майнцу – 3:4. Український правий захисник "жеребців" Юхим Конопля не взяв участі у цьому матчі, оскільки ще не відновився від пошкодження.

Крім того, в іншій зустрічі дня Айнтрахт Франкфурт зіграв унічию з Фрайбургом – 2:2.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

4-й тур, 19 вересня

Айнтрахт Франкфурт – Фрайбург 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 10 Ебнуталіб, 1:1 – 34 Шергант, 2:1 – 36 Буркгардт, 2:2 – 48 Сузукі

Боруссія М. – Майнц 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 – 11 Нойгаус, 1:1 – 18 Тіц, 1:2 – 45+1 Бекер, 2:2 – 59 Лідберг, 2:3 – 78 Мартель, 2:4 – 89 да Коста, 3:4 – 90+4 Мачіно

Вердер Бремен – Аугсбург 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Фальгауер, 0:2 – 58 Бракельманн, 1:2 – 66 Грюль, 2:2 – Фюллькруг, 3:2 – 90+3 Вайзер

Гамбург – Кельн 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Капальдо, 2:0 – 51 Поульсен, 2:1 – 90 Ахе

19:30 Штутгарт – Боруссія Дортмунд

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Нагадаємо, напередодні тур стартував у Мюнхені, де Баварія з рекордними голами Кейна розгромила Уніон Берлін.