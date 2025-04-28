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Серія А. Болонья втратила очки у матчі з Удінезе

Олег Дідух — 28 квітня 2025, 21:36
Серія А. Болонья втратила очки у матчі з Удінезе

У понеділок, 28 квітня, відбувся матч Серії А між Удінезе та Болоньєю. Поєдинок завершився нульовою нічиєю. Команда Вінченцо Італьяно втратила важливі очки у боротьбі за потрапляння у Лігу чемпіонів на наступний сезон, а Удінезе перервав чорну серію із п’яти поразок поспіль.

Чемпіонат Італії – Серія А
34 тур, 28 квітня

Удінезе – Болонья – 0:0 (0:0)

Сьогодні, 28 квітня, 34 тур Серії А завершиться ще двома матчами: Верона – Кальярі та Лаціо – Парма. Вони розпочнуться о 21:45 за київським часом. Останній поєдинок мав відбутися ще у суботу, 26 квітня, проте був перенесений через похорони Папи Римського.

Вчора, 27 квітня, Інтер вдома програв Ромі та дозволив Наполі вийти на чисте перше місце в турнірній таблиці.

Болонья Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе

Чемпіонат Італії, Серія А

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