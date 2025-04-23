Усі суботні матч Серії А перенесли через похорони Папи Римського
Усі три матчі 34 туру Серії А, заплановані на суботу, 26 квітня, перенесені на інші дні в зв’язку з похоронами Папи Римського, які відбудуться того ж дня у Ватикані.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.
На 26 квітня в чемпіонаті Італії були заплановані три матчі: Комо – Дженоа, Інтер – Рома та Лаціо – Парма.
Поєдинки Комо – Дженоа та Інтер – Рома перенесли на неділю, 27 квітня (початок матчів – о 13:30 і 16:00 за Києвом відповідно). Матч Лаціо – Парма відбудеться у понеділок, 28 квітня, початок – о 21:45.
Зазначимо, що у зв’язку з участю Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів проти Барселони (перший матч відбудеться у середу, 30 квітня) для поєдинку міланців проти Роми були готові зробити виняток і зіграти у суботу. Проте, за інформацією ЗМІ, "нерадзуррі" відмовилися від такого варіанту в знак поваги до похоронів понтифіка.