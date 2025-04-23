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Усі суботні матч Серії А перенесли через похорони Папи Римського

Олег Дідух — 23 квітня 2025, 14:43
Усі суботні матч Серії А перенесли через похорони Папи Римського

Усі три матчі 34 туру Серії А, заплановані на суботу, 26 квітня, перенесені на інші дні в зв’язку з похоронами Папи Римського, які відбудуться того ж дня у Ватикані.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

На 26 квітня в чемпіонаті Італії були заплановані три матчі: Комо – Дженоа, Інтер – Рома та Лаціо – Парма.

Поєдинки Комо – Дженоа та Інтер – Рома перенесли на неділю, 27 квітня (початок матчів – о 13:30 і 16:00 за Києвом відповідно). Матч Лаціо – Парма відбудеться у понеділок, 28 квітня, початок – о 21:45.

Зазначимо, що у зв’язку з участю Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів проти Барселони (перший матч відбудеться у середу, 30 квітня) для поєдинку міланців проти Роми були готові зробити виняток і зіграти у суботу. Проте, за інформацією ЗМІ, "нерадзуррі" відмовилися від такого варіанту в знак поваги до похоронів понтифіка.

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