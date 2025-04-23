Усі суботні матч Серії А перенесли через похорони Папи Римського

Усі три матчі 34 туру Серії А, заплановані на суботу, 26 квітня, перенесені на інші дні в зв’язку з похоронами Папи Римського, які відбудуться того ж дня у Ватикані.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Following the invitation of the President of the Italian National Olympic Committee (CONI) to suspend all sporting events scheduled for Saturday 26 April 2025, in respect of the funeral of His Holiness Pope Francis, the following matches of #SerieA matchday 34 have been… pic.twitter.com/nObKsFdeTq — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 22, 2025

На 26 квітня в чемпіонаті Італії були заплановані три матчі: Комо – Дженоа, Інтер – Рома та Лаціо – Парма.

Поєдинки Комо – Дженоа та Інтер – Рома перенесли на неділю, 27 квітня (початок матчів – о 13:30 і 16:00 за Києвом відповідно). Матч Лаціо – Парма відбудеться у понеділок, 28 квітня, початок – о 21:45.

Зазначимо, що у зв’язку з участю Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів проти Барселони (перший матч відбудеться у середу, 30 квітня) для поєдинку міланців проти Роми були готові зробити виняток і зіграти у суботу. Проте, за інформацією ЗМІ, "нерадзуррі" відмовилися від такого варіанту в знак поваги до похоронів понтифіка.