Селтік став чемпіоном Шотландії, продовживши домінування грандів у Прем’єршипі

У суботу, 16 травня, відбувся заключний, 38-й тур шотландської Прем'єр-ліги, в якому визначився чемпіон сезону-2025/26.

Доля титулу вирішилась в очному протистоянні Селтіка з лідером першості – Хартс. Саме гості відкрили рахунок у протистоянні на "Селтік Парк" – Лоуренс Шенкленд головою замкнув подачу з кутового наприкінці першого тайму. Майже одразу Арне Енгельс відновив рівновагу, реалізувавши пенальті.

Усю другу половину Селтік тиснув на ворота Харст, й у підсумку на 88-й хвилині японський нападник Дайзен Маеда використав свій шанс після передачі Каллума Османда. Цей м'яч приніс Селтіку 56-й чемпіонський титул.

Зазначимо, що за останній 41 рік чемпіонат Шотландії вигравав або Селтік, або Рейнджерс. Востаннє інший клуб піднімав трофей у сезоні-1984/85 – тоді чемпіоном став Абердін під керівництвом сера Алекса Фергюсуна.

Чемпіонат Шотландії – Прем'єршип

38 тур, 16 травня

Селтік – Хартс 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 43 Шенкленд, 1:1 – 45+3 Енгельс (пен), 2:1 – 88 Маеда, 3:1 – 90+8 Османд

Фолкерк – Рейнджерс 2:5 (2:3)

Голи: 0:1 – 2 Шерміті, 0:2, – 6 Шерміті, 1:2 – 7 Батленд (автогол), 1:3 – 27 Гассама, 2:3 – 43 Міллер (пен), 2:4 – 47 Шерміті, 2:5 – 78 Осгор

Хіберніан – Мотервелл 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 35 Фадінгер

Турнірна таблиця чемпіонату Шотландії

Нагадаємо, напередодні донецький Шахтар гарантував собі участь в основному етапі Ліги чемпіонів після поразки Рейнджерс у матчі з Селтіком.