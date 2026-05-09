Визначилася друга команда, яка перейде в Серію А

У п'ятницю, 8 травня, в Італії відбулися матчі останнього, 38 туру Серії В. За підсумками ігрового дня визначилася друга команда, яка забезпечила собі підвищення у класі на наступний сезон – нею стала Фрозіноне.

У вирішальному поєдинку п'ятничного вечора Фрозіноне розгромив Мантову з рахунком 5:0. Цей результат дозволив клубу набрати 81 очко після 38 зіграних матчів та посісти другу сходинку в турнірній таблиці, забезпечивши собі пряму путівку до Серії А на сезон 2026/27.

Варто зазначити, що Фрозіноне повертається до вищого дивізіону лише через рік після вильоту. Аналогічне досягнення продемонструвала і Венеція, яка достроково стала чемпіоном Серії B. Обидва клуби вибули з еліти наприкінці кампанії 2024/25, проте зуміли відновити свій статус за першої ж нагоди, продемонструвавши стабільність протягом усього турнірного шляху.

Боротьба за третю вакантну путівку до Серії А продовжується у форматі плей-оф. Прямі місця у півфіналі забезпечили собі Монца та Палермо, які фінішували на третій та четвертій позиціях відповідно. За право приєднатися до боротьби за місце в Серії А змагатимуться Катанцаро, Модена, Юве Стабія та Авелліно. Матчі цієї стадії розпочнуться вже 12 травня.