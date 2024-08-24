Парма у домашньому матчі сенсаційно перемогла Мілан, Удінезе здолав Лаціо у 2 турі Серії А

Сьогодні, 24 серпня, завершились два матчі 2 туру італійської Серії А.

Поєдинок між Пармою та Міланом сенсаційно завершився перемогою господарів. Удінезе попри вилучення не без проблем здолали Лаціо.

Чемпіонат Італії— Серія А

2 тур, 24 серпня

Парма — Мілан 2:1 (1:0)

Голи: 0:1 - 2 Ман, 1:1 - 66 Пулішич, 2:1 - 77 Канчелльєрі

Удінезе — Лаціо 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Лукка, 2:0 - 49 Товен, 2:1 - 90+5 Ісакен

Зазначимо, що сьогодні відбудуться ще два матчі 2 туру Серії А. Інтер прийматите Лечче, а Монца зіграє проти Дженоа Руслана Маліновського. Початок — о 21:45 за київським часом.