Визначилася перша команда, яка підніметься у Серію А в наступному сезоні

Олег Дідух — 1 травня 2026, 18:50
Визначилася перша команда, яка підніметься у Серію А в наступному сезоні
ФК Венеція

У п'ятницю, 1 травня, в Італії відбулися матчі передостаннього, 37 туру Серії В. За підсумками ігрового дня визначилася перша команда, яка забезпечила собі підвищення у класі на наступний сезон – нею стала Венеція.

У 37 турі команда Джованні Строппи на виїзді зіграла внічию 2:2 з передостанньою командою чемпіонату, Спецією. Цього виявилося достатньо для того, щоби достроково гарантувати собі щонайменше друге місце в чемпіонаті.

Таким чином, головний тренер Венеції Джованні Строппа за останні 7 років вивів у Серію А вже 4 різні команди – до цього він піднімав у класі Кротоне, Монцу та Кремонезе. Венеція повернеться в еліту після всього лиш річної перерви.

Нагадаємо, за регламентом Серії В перші дві команди чемпіонату отримують прямі путівки в Серію А, ще одне місце розіграють у плейоф команди, які посіли місця з третього по восьме.

Нагадаємо, у Кубку Італії Венеція у поточному сезоні вилетіла в 1/8 фіналу від Інтера.

Standings provided by Sofascore
Венеція

