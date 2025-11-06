Шахтар розібрався з Брейдабліком, Майнц дотиснув Фіорентину у 3 турі Ліги конференцій
У четвер, 6 листопада, відбудуться матчі 3-го основного етапу Ліги конференцій.
Донецький Шахтар обіграв ісландський Брейдаблік, здобувши другу перемогу в турнірі та вийшов на сьоме місце у таблиці ЛК, набравши сім очок.
Ліга конференцій
Основний етап, 3 тур
5 листопада
АЕК Ларнака – Абердін 0:0
КуПС – Слован 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 3 Марчеллі, 1:1 – 41 Антві, 2:1 – 48 Пеннанен, 3:1 – 81 Оксанен
Майнц – Фіорентина 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 16 Зом, 1:1 – 68 Голлербах, 2:1 – 90+5 Лі Дже Сон
Ноах – Сігма 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 10 Славічек, 1:1 – 21 Мулахусейнович, 1:2 – 24 Сілва
Самсунспор – Хамрун Спартанс 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 18 Хольсе, 2:0 – 58 Кілінс, 3:0 – 77 Маріус
Спарта Прага – Ракув 0:0
Цельє – Легія 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 17 Урбанський, 1:1 – 72 Іосфов, 2:1 – 77 Корнічнік
Шахтар – Брейдаблік
Голи: 1:0 – 28 Бондаренко, 2:0 – 66 Еліас
АЕК – Шемрок Роверс 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 21 Берк (пен), 1:1 – 90 Йович (пен)
- 22:00 Геккен – Страсбург
- 22:00 Динамо – Зрінські
- 22:00 Лінкольн – Рієка
- 22:00 Крістал Пелес – АЗ Алкмар
- 22:00 Лозанна – Омонія
- 22:00 Райо Вальєкано – Лех Познань
- 22:00 Рапід – Університатя Крайова
- 22:00 Шелбурн – Дріта
- 22:00 Шкендія – Ягеллонія
Нагадаємо, напередодні відбулась низка матчів у межах 4-го туру Ліги чемпіонів, зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим поступилась Баєру.
Згодом визначились оцінки українського дуету "орлів" за цей матч.