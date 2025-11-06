Шахтар розібрався з Брейдабліком, Майнц дотиснув Фіорентину у 3 турі Ліги конференцій

У четвер, 6 листопада, відбудуться матчі 3-го основного етапу Ліги конференцій.

Донецький Шахтар обіграв ісландський Брейдаблік, здобувши другу перемогу в турнірі та вийшов на сьоме місце у таблиці ЛК, набравши сім очок.

Ліга конференцій

Основний етап, 3 тур

5 листопада

АЕК Ларнака – Абердін 0:0

КуПС – Слован 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 3 Марчеллі, 1:1 – 41 Антві, 2:1 – 48 Пеннанен, 3:1 – 81 Оксанен

Майнц – Фіорентина 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Зом, 1:1 – 68 Голлербах, 2:1 – 90+5 Лі Дже Сон

Ноах – Сігма 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 10 Славічек, 1:1 – 21 Мулахусейнович, 1:2 – 24 Сілва

Самсунспор – Хамрун Спартанс 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Хольсе, 2:0 – 58 Кілінс, 3:0 – 77 Маріус

Спарта Прага – Ракув 0:0

Цельє – Легія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Урбанський, 1:1 – 72 Іосфов, 2:1 – 77 Корнічнік

Шахтар – Брейдаблік

Голи: 1:0 – 28 Бондаренко, 2:0 – 66 Еліас

АЕК – Шемрок Роверс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Берк (пен), 1:1 – 90 Йович (пен)

22:00 Геккен – Страсбург

22:00 Динамо – Зрінські

22:00 Лінкольн – Рієка

22:00 Крістал Пелес – АЗ Алкмар

22:00 Лозанна – Омонія

22:00 Райо Вальєкано – Лех Познань

22:00 Рапід – Університатя Крайова

22:00 Шелбурн – Дріта

22:00 Шкендія – Ягеллонія

