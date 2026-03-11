Українська правда
Ми повністю готові: Різник – про майбутній матч проти Леха в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 11 березня 2026, 20:05
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха, зазначивши, що для "гірників" це буде серйозним випробуванням.

Його слова наводить пресслужба Шахтаря.

"Для нас немає нічого неочікуваного. Ми звикли грати на великих стадіонах, з великими командами. Це для нас буде серйозне випробування. Вважаю, що ми повністю готові. Завтра буде гарний матч", – сказав Різник.

Шахтар зіграє проти Леха 12 березня. Матч почнеться о 19:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

