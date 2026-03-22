Лунін уперше в сезоні потрапив в основу Реала на матч Ла Ліги

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у старті команди на матч 29 туру Ла Ліги проти Атлетико.

Поєдинок запланований на 22:00 за київським часом. В Україні трансляцію можна переглянути на медіасервісі MEGOGO.

Зазначимо, що для Луніна це буде дебютний матч в межах чемпіонату Іспанії у поточному сезоні, раніше він виходив у воротах тільки в Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Лунін замінив травмованого Куртуа в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (2:1). За відведений ігровий час українець виконав три сейви, зберігши ворота "сухими".

Реал після 28 зіграних матчів із 66 очками йде другим в турнірній таблиці першості, Атлетико має 57 залікових балів (4-та сходинка).