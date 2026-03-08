Фіорентина розписала мирову з Пармою, Лечче переграв Кремонезе у 28 турі Серії А

У неділю, 8 березня, продовжився 28 тур італійської Серії А з футболу.

У стартовій зустрічі ігрового дня Лечче обіграв Кремонезе у битві аутсайдерів та зміг відірватися від зони вильоту на три бали.

Фіорентина розписала мирову з Пармою, а Болонья вдома поступилась Вероні.

Згодом свій матч зіграє Рома Артема Довбика, яка на виїзді зустрінеться з Дженоа Руслана Малиновського. О 21:45 відбудеться центральний матч туру Мілан – Інтер.

Чемпіонат Італії – Серія А

28 тур, 8 березня

Лечче – Кремонезе 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 П'єротті, 2:0 – 38 Штулич (пен), 2:1 – 47 Бонаццолі

Болонья – Верона 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Роу, 1:1 – 53 Фрасе, 1:2 – 57 Бауї

Фіорентина – Парма 0:0

19:00 Дженоа – Рома

21:45 Мілан – Інтер

Нагадаємо, що у стартовому матчі цього ж туру Наполі переміг Торіно завдяки голам Сантоса та Ельмаса, а Ювентус розгромив Пізу.