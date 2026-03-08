Фіорентина розписала мирову з Пармою, Лечче переграв Кремонезе у 28 турі Серії А
У неділю, 8 березня, продовжився 28 тур італійської Серії А з футболу.
У стартовій зустрічі ігрового дня Лечче обіграв Кремонезе у битві аутсайдерів та зміг відірватися від зони вильоту на три бали.
Фіорентина розписала мирову з Пармою, а Болонья вдома поступилась Вероні.
Згодом свій матч зіграє Рома Артема Довбика, яка на виїзді зустрінеться з Дженоа Руслана Малиновського. О 21:45 відбудеться центральний матч туру Мілан – Інтер.
Чемпіонат Італії – Серія А
28 тур, 8 березня
Лечче – Кремонезе 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 22 П'єротті, 2:0 – 38 Штулич (пен), 2:1 – 47 Бонаццолі
Болонья – Верона 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 49 Роу, 1:1 – 53 Фрасе, 1:2 – 57 Бауї
Фіорентина – Парма 0:0
19:00 Дженоа – Рома
21:45 Мілан – Інтер
Нагадаємо, що у стартовому матчі цього ж туру Наполі переміг Торіно завдяки голам Сантоса та Ельмаса, а Ювентус розгромив Пізу.