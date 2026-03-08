Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фіорентина розписала мирову з Пармою, Лечче переграв Кремонезе у 28 турі Серії А

Олександр Булава — 8 березня 2026, 17:59
Фіорентина розписала мирову з Пармою, Лечче переграв Кремонезе у 28 турі Серії А

У неділю, 8 березня, продовжився 28 тур італійської Серії А з футболу.

У стартовій зустрічі ігрового дня Лечче обіграв Кремонезе у битві аутсайдерів та зміг відірватися від зони вильоту на три бали.

Фіорентина розписала мирову з Пармою, а Болонья вдома поступилась Вероні.

Згодом свій матч зіграє Рома Артема Довбика, яка на виїзді зустрінеться з Дженоа Руслана Малиновського. О 21:45 відбудеться центральний матч туру Мілан – Інтер.

Читайте також :
Відео Фото Фартовий старт, квиток у фінал ЛЧ та фаєр в Діду: Андрій Шевченко – король міланських дербі

Чемпіонат Італії – Серія А
28 тур, 8 березня

Лечче – Кремонезе 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 П'єротті, 2:0 – 38 Штулич (пен), 2:1 – 47 Бонаццолі

Болонья – Верона 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Роу, 1:1 – 53 Фрасе, 1:2 – 57 Бауї

Фіорентина – Парма 0:0

19:00 Дженоа – Рома

21:45 Мілан – Інтер

Нагадаємо, що у стартовому матчі цього ж туру Наполі переміг Торіно завдяки голам Сантоса та Ельмаса, а Ювентус розгромив Пізу.

Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

Фартовий старт, квиток у фінал ЛЧ та фаєр в Діду: Андрій Шевченко – король міланських дербі
Кальярі зазнав поразки від Комо, Ювентус розгромив Пізу в 28 турі Серії А
Наполі переміг Торіно завдяки голам Сантоса та Ельмаса у 28-му турі Серії А
Головного конкурента Довбика в Ромі визнали найкращим гравцем місяця у Серії А
Болонья дотиснула Пізу, Фіорентина розгромно програла Удінезе у 27 турі Серії А

Останні новини