Зірку Інтера визнали гравцем місяця в Серії А

Олег Дідух — 7 травня 2026, 19:47
Нападника міланського Інтера та збірної Франції Маркуса Тюрама визнано найкращим гравцем квітня в Серії А.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У боротьбі за цю нагороду Тюрам випередив таких футболістів як Неста Ельфег (Парма), Себастьяно Еспозіто (Кальярі), Нікола Крстович (Аталанта), Доніелл Мален (Рома) та Кеннет Тейлор (Лаціо).

Зазначимо, що Тюрам забивав у кожному з чотирьох квітневих матчів Інтера у Серії А, сумарно на його рахунку 5 голів і 2 асисти в чемпіонаті за минулий місяць.

Нагадаємо, минулого тижня Інтер вдома обіграв Парму з рахунком 2:0 та достроково став чемпіоном Італії. Тюрам у тому матчі відкрив рахунок, продовживши свою гольову серію до 5 матчів поспіль.

