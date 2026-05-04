Лаціо дотиснув Кремонезе у 35 турі Серії А

У понеділок, 4 травня, продовжився 35 тур італійської Серії А сезону-2025/26.

Відкривала ігровий день зустріч Кремонезе з Лаціо, яка завершилась перемогою римлян – 2:1. Рахунок у грі відкрив Федеріко Бонаццолі, на старті другої половини гри Густаво Ісаксен відновив паритет, а перемогу Лаціо приніс м'яч Тіджані Носліна на 90+2 хвилині гри.

21:45 Рома – Фіорентина

Напередодні Інтер достроково став чемпіоном Італії після перемоги над Пармою.