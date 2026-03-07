Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кальярі зазнав поразки від Комо у 28 турі Серії А

Микола Літвінов — 7 березня 2026, 18:05
Кальярі зазнав поразки від Комо у 28 турі Серії А

У cуботу, 7 березня, трьома матчами продовжиться 28 тур Серії А з футболу сезону-2025/26.

Кальярі зазнав поразки у домашньому поєдинку проти Комо. Рахунок зустрічі влучним ударом Батуріні відкрили господарі, але потім Еспозіто та Да Кунья принесли перемогу "Ларіджані". На 36-й хвилині травми зазнав 23-річний півзахисник Комо  Максімо Перроне.


Чемпіонат Італії – Серія А
28 тур, 7 березня

Кальярі – Комо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Батуріна, 1:1 – 56 Еспозіто, 1:2 – 76 Да Кунья

Далі о 19:00 Аталанта зустрінеться з Удінезе, а завершить футбольний день в Італії Ювентус з Пізою о 21:45.

Нагадаємо, що у стартовому матчі цього ж туру Наполі переміг Торіно завдяки голам Сантоса та Ельмаса.

Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

Наполі переміг Торіно завдяки голам Сантоса та Ельмаса у 28-му турі Серії А
Головного конкурента Довбика в Ромі визнали найкращим гравцем місяця у Серії А
Болонья дотиснула Пізу, Фіорентина розгромно програла Удінезе у 27 турі Серії А
Рома втратила перемогу над Ювентусом, Мілан обіграв Кремонезе у 27 турі Серії А
Дженоа Малиновського зазнала поразки від Інтера, Наполі переміг Верону в 27 турі Серії А

Останні новини