Кальярі зазнав поразки від Комо у 28 турі Серії А

У cуботу, 7 березня, трьома матчами продовжиться 28 тур Серії А з футболу сезону-2025/26.

Кальярі зазнав поразки у домашньому поєдинку проти Комо. Рахунок зустрічі влучним ударом Батуріні відкрили господарі, але потім Еспозіто та Да Кунья принесли перемогу "Ларіджані". На 36-й хвилині травми зазнав 23-річний півзахисник Комо Максімо Перроне.





Чемпіонат Італії – Серія А

28 тур, 7 березня

Кальярі – Комо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Батуріна, 1:1 – 56 Еспозіто, 1:2 – 76 Да Кунья

Далі о 19:00 Аталанта зустрінеться з Удінезе, а завершить футбольний день в Італії Ювентус з Пізою о 21:45.

Нагадаємо, що у стартовому матчі цього ж туру Наполі переміг Торіно завдяки голам Сантоса та Ельмаса.