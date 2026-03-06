Наполі переміг Торіно завдяки голам Сантоса та Ельмаса у 28-му турі Серії А

Наполі перемогло Торіно з рахунком 2:1 у стартовому матчі 28-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Неаполітанці відкрили рахунок на 7-й хвилині влучним ударом Сантоса, а на 68-й хвилині Ельмас забив другий м'яч після передачі Політано. Гості змогли відповісти одним голом наприкінці зустрічі зусиллями Касадеї.

Чемпіонат Італії – Серія А

28 тур, 6 березня

Наполі – Торіно 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 7 Сантос, 2:0 – 68 Ельмас, 2:1 – 87 Касадеї

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що наприкінці 27-го туру Болонья дотиснула Пізу, а Фіорентина розгромно програла Удінезе