Баварія не без проблем перемогла Санкт-Паулі, Гайденгайм шокував Вольфсбург у 27 турі Бундесліги

У суботу, 29 березня, програма 27 туру німецької Бундесліги продовжилася сімома матчами. У першому часовому слоті відбулося шість ігор.

Баварія з голом Гаррі Кейна та дублем Лероя Сане переграла Санкт-Паулі та відновила перевагу в шість очок над Баєром.

Менхенгладбахська Боруссія мінімально обіграла РБ Лейпциг та обійшла його в боротьбі за п'яту позицію таблиці.

Вольфсбург сенсаційно зазнав домашньої поразки від одного з аутсайдерів чемпіонату в особі Гайденгайма, чим значно допоміг супернику покращити своє турнірне положення.

Вердер на вихзді не мав проблем з Гольштайн Кілем, який залишається найгіршою командою Бундесліги, а Гоффенгайм та Аугсбург стали авторами першої нічиєї в цьому турі.

Ігровий день закриватимуть у Франкфурті місцевий Айнтрахт та Штутгарт. Команди розпочнуть свій матч о 19:30 за київським часом.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

27 тур, 29 березня

Баварія – Санкт-Паулі 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Кейн, 1:1 – 27 Саад, 2:1 – 53 Сане, 3:1 – 71 Сане, 3:2 – 90+3 Ріцка.

Боруссія Менхенгладбах – РБ Лейпциг 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 56 Плеа.

Вольфсбург – Гайденгайм 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 16 Пірінгер (пенальті).

Гольштайн Кіль – Вердер 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Дукш, 0:2 – 59 Агу, 0:3 – 90+4 Грюль.

Гоффенгайм – Аугсбург 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Ессенде, 1:1 – 71 Крамарич (пенальті).

19:30 Айнтрахт – Штутгарт

Турнірна таблиця Бундесліги

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Нагадаємо, що 27 тур Бундесліги стартував вчора, 28 березня, коли Баєр переміг Бохум.