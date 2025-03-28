Баєр переграв Бохум та наблизився до Баварії у турнірній таблиці

Баєр Леверкузен здобув перемогу над Бохумом у межах матчу-відкриття 27 туру німецької Бундесліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "фармацевтів". Підопічні Хабі Алонсо наблизилися до лідируючої Баварії на відстань трьох очок, проте в команди Венсана Компані є матч у запасі.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

27 тур, 28 березня

Баєр – Бохум 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 20 Гарсія, 1:1 – 26 Пасслак, 2:1 – 60 Боніфейс, 3:1 – 87 Адлі

Наступна гра Баєра відбудеться вже 5 квітня проти Гайденгама. Бохум, який знаходиться у зоні перехідних матчів, проведе наступну зустріч проти Штутгарта.

Напередодні 17-річний форвард Баєра Артем Степанов відмовився приїжджати на нещодавній збір команди U-20, хоча й отримав відповідне офіційне запрошення.