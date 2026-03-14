Баварія у дев’ятьох втримала нічию з Баєром, перемоги Боруссії та Айнтрахта у 26-му турі Бундесліги

У суботу, 14 березня, продовжився 26 тур німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У центральному поєдинку туру Баєр у Леверкузені не зміг дотиснути мюнхенську Баварію, яка завершувала гру в дев'ятьох. Арбітр наприкінці першого тайму вилучив нападника Ніколя Джексона, а у другій половині за другу жовту картку поле покинув Луїс Діас.

Боруссія Дортмунд без проблем переграла Аугсбург, Айнтрахт у меншості зміг втримати перемогу над Гайденгаймом, а Гоффенгайм зіграв внічию з Вольфсбургом.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

26 тур, 14 березня

Айнтрахт Франкфурт – Гайденгайм 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 53 Калімуендо

Вилучення: Кох (73)

Баєр Леверкузен – Баварія Мюнхен 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 6 Гарсія, 1:1 – 69 Діас

Вилучення: Джексон (42), Діас (69)

Боруссія Дортмунд – Аугсбург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Адеємі, 2:0 – 59 Реджані

Гоффенгайм – Вольфсбург 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 65 Куліеракіс, 1:1 – 83 Премель

19:30 Гамбург – Кельн

Напередодні Боруссія Менхенгладбах здобула впевнену перемогу над Санкт-Паулі.