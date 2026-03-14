Баварія у дев’ятьох втримала нічию з Баєром, перемоги Боруссії та Айнтрахта у 26-му турі Бундесліги
У суботу, 14 березня, продовжився 26 тур німецької Бундесліги сезону-2025/26.
У центральному поєдинку туру Баєр у Леверкузені не зміг дотиснути мюнхенську Баварію, яка завершувала гру в дев'ятьох. Арбітр наприкінці першого тайму вилучив нападника Ніколя Джексона, а у другій половині за другу жовту картку поле покинув Луїс Діас.
Боруссія Дортмунд без проблем переграла Аугсбург, Айнтрахт у меншості зміг втримати перемогу над Гайденгаймом, а Гоффенгайм зіграв внічию з Вольфсбургом.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
26 тур, 14 березня
Айнтрахт Франкфурт – Гайденгайм 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 53 Калімуендо
Вилучення: Кох (73)
Баєр Леверкузен – Баварія Мюнхен 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 6 Гарсія, 1:1 – 69 Діас
Вилучення: Джексон (42), Діас (69)
Боруссія Дортмунд – Аугсбург 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 13 Адеємі, 2:0 – 59 Реджані
Гоффенгайм – Вольфсбург 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 65 Куліеракіс, 1:1 – 83 Премель
19:30 Гамбург – Кельн
Напередодні Боруссія Менхенгладбах здобула впевнену перемогу над Санкт-Паулі.