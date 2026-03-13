Боруссія Менхенгладбах здобула перемогу над Санкт-Паулі в 26 турі Бундесліги
Боруссія Менхенгладбах здобула впевнену перемогу над Санкт-Паулі у матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0.
"Жеребці" організували по одному взяттю воріт у кожному з таймів. Переможний заділ господарям забезпечив Штегер на 37-й хвилині, а вже після перерви Онора з передачі Скаллі поставив остаточну крапку в цьому поєдинку.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
26 тур, 13 березня
Боруссія М. – Санкт-Паулі 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 37 Штегер, 2:0 – 63 Онора
Нагадаємо, що раніше Вердер розгромив Уніон Берлін, а Айнтрахт не зміг переграти Санкт-Паулі у матчах попереднього туру.