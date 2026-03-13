Боруссія Менхенгладбах здобула перемогу над Санкт-Паулі в 26 турі Бундесліги

Боруссія Менхенгладбах здобула впевнену перемогу над Санкт-Паулі у матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

"Жеребці" організували по одному взяттю воріт у кожному з таймів. Переможний заділ господарям забезпечив Штегер на 37-й хвилині, а вже після перерви Онора з передачі Скаллі поставив остаточну крапку в цьому поєдинку.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

26 тур, 13 березня

Боруссія М. – Санкт-Паулі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Штегер, 2:0 – 63 Онора

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що раніше Вердер розгромив Уніон Берлін, а Айнтрахт не зміг переграти Санкт-Паулі у матчах попереднього туру.