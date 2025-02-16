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Черговий гол Сансета врятував Атлетик від поразки Еспаньйолу у 24 турі Ла Ліги

Олексій Погорелов — 16 лютого 2025, 16:56
Оян Сансет
Оян Сансет
Атлетик Більбао

У неділю, 16 лютого, програма 24 туру іспанської Ла Ліги продовжилася чотирма матчами.

Ігровий день в Іспанії відкривали Еспаньйол та Атлетик. Як і Реал з Атлетико днем раніше, один з лідерів чемпіонату примудрився втратити важливі очки.

До того ж, саме каталонці забили перший гол, через що баскам довелося відіграватися. Команду з Більбао врятував Оян Сансет, який минулого тижня зробив хеттрик у грі з Жироною Віктора Циганкова. У підсумку команди зіграли внічию 1:1.

Пізніше пройдуть ще три поєдинки: Вальядолід прийматиме Севілью, Мальорка зустрінеться з Лас-Пальмасом, а Сосьєдад гостюватиме у Бетіса.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга-2024/25
24 тур, 16 лютого

Еспаньйол – Атлетик 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 62 Фернандес, 1:1 – 77 Сансет.

  • 17:15 Вальядолід – Севілья
  • 19:30 Мальорка – Лас-Пальмас
  • 22:00 Бетіс – Реал Сосьєдад

Нагадаємо, що вчора у 24 турі Ла Ліги Реал та Атлетико зіграли внічию у своїх матчах, чим Барселона спробує скористатися 17 лютого, коли команда Гансі Фліка зустрінеться з Райо Вальєкано.

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