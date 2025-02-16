Черговий гол Сансета врятував Атлетик від поразки Еспаньйолу у 24 турі Ла Ліги

У неділю, 16 лютого, програма 24 туру іспанської Ла Ліги продовжилася чотирма матчами.

Ігровий день в Іспанії відкривали Еспаньйол та Атлетик. Як і Реал з Атлетико днем раніше, один з лідерів чемпіонату примудрився втратити важливі очки.

До того ж, саме каталонці забили перший гол, через що баскам довелося відіграватися. Команду з Більбао врятував Оян Сансет, який минулого тижня зробив хеттрик у грі з Жироною Віктора Циганкова. У підсумку команди зіграли внічию 1:1.

Пізніше пройдуть ще три поєдинки: Вальядолід прийматиме Севілью, Мальорка зустрінеться з Лас-Пальмасом, а Сосьєдад гостюватиме у Бетіса.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга-2024/25

24 тур, 16 лютого

Еспаньйол – Атлетик 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 62 Фернандес, 1:1 – 77 Сансет.

17:15 Вальядолід – Севілья

19:30 Мальорка – Лас-Пальмас

22:00 Бетіс – Реал Сосьєдад

Нагадаємо, що вчора у 24 турі Ла Ліги Реал та Атлетико зіграли внічию у своїх матчах, чим Барселона спробує скористатися 17 лютого, коли команда Гансі Фліка зустрінеться з Райо Вальєкано.