Черговий гол Сансета врятував Атлетик від поразки Еспаньйолу у 24 турі Ла Ліги
У неділю, 16 лютого, програма 24 туру іспанської Ла Ліги продовжилася чотирма матчами.
Ігровий день в Іспанії відкривали Еспаньйол та Атлетик. Як і Реал з Атлетико днем раніше, один з лідерів чемпіонату примудрився втратити важливі очки.
До того ж, саме каталонці забили перший гол, через що баскам довелося відіграватися. Команду з Більбао врятував Оян Сансет, який минулого тижня зробив хеттрик у грі з Жироною Віктора Циганкова. У підсумку команди зіграли внічию 1:1.
Пізніше пройдуть ще три поєдинки: Вальядолід прийматиме Севілью, Мальорка зустрінеться з Лас-Пальмасом, а Сосьєдад гостюватиме у Бетіса.
Еспаньйол – Атлетик 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 62 Фернандес, 1:1 – 77 Сансет.
- 17:15 Вальядолід – Севілья
- 19:30 Мальорка – Лас-Пальмас
- 22:00 Бетіс – Реал Сосьєдад
Нагадаємо, що вчора у 24 турі Ла Ліги Реал та Атлетико зіграли внічию у своїх матчах, чим Барселона спробує скористатися 17 лютого, коли команда Гансі Фліка зустрінеться з Райо Вальєкано.