Боруссія Дортмунд здолала Вольфсбург, Фрайбург переграв Вердер: результати 21 туру Бундесліги

У суботу, 7 лютого, низкою матчів продовжився 21-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/2026.

Зокрема, Боруссія Дортмунд на виїзді здолала Вольфсбург, а Фрайбург переграв Вердер.

В інших поєдинках Гайденгайм поступився Вердеру, Майнц виявився сильнішим за Аугсбург, а Санкт-Паулі утримав перевагу над Штутгартом.

Закривав програму ігрового дня матч, в якому Боруссія Менхенгладбах вдома зіграла внічию з Баєром.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

21 тур, 7 лютого

Вольфсбург – Боруссія Д 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Брандт, 1:1 – 52 Куліеракіс, 1:2 – 87 Гірассі

Гайденгайм – Гамбург 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+3 Кенігсдорффер, 0:2 – 78 Філіпп

Майнц – Аугсбург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Амірі (пен.), 2:0 – 80 Амірі (пен.)

Санкт-Паулі – Штутгарт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Саліакас, 2:0 – 55 Сінані (пен.), 2:1 – 90 Левелінг

Фрайбург – Вердер 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Бесте

Боруссія Менхенгладбах – Баєр 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 10 Енгельгардт, 1:1 – 44 Зандер (аг)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Уніон Берлін та Айнтрахт Франкфурт зіграли внічию з рахунком 1:1.