Айнтрахт на виїзді зіграв унічию з Уніоном у стартовому матчі 21 туру Бундесліги
У п'ятницю, 6 лютого, стартував 21-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26, у першому матчі якого Уніон Берлін вдома зіграв унічию з Айнтрахтом.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Доля протистояння вирішилися під завершення другого тайму: гості зусиллями Брауна на 84-й хвилині відкрили рахунок у матчі, однак через три хвилини Гойлунд привіз на власні ворота пенальті, який реалізував Кверфельд, а більше команди не забивали.
Цей результат дозволив клубу з Франкфурта набрати 28 очок та піднятися на 7-му сходинку турнірної таблиці. Водночас столична команда із 25 заліковими балами залишилася на 9-му місці.
Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга
21 тур, 6 лютого
Уніон Берлін – Айнтрахт Франкфурт 1:1
Голи: 0:1 – 84 Браун, 1:1 – 87 Кверфельд (пен)
Вилучення: 86 – Гойлунд (Айнтрахт Франкфурт)
Нагадаємо, у неділю, 1 лютого, двома матчами завершилася програма 20 туру Бундесліги.