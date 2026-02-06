Айнтрахт на виїзді зіграв унічию з Уніоном у стартовому матчі 21 туру Бундесліги

У п'ятницю, 6 лютого, стартував 21-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26, у першому матчі якого Уніон Берлін вдома зіграв унічию з Айнтрахтом.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Доля протистояння вирішилися під завершення другого тайму: гості зусиллями Брауна на 84-й хвилині відкрили рахунок у матчі, однак через три хвилини Гойлунд привіз на власні ворота пенальті, який реалізував Кверфельд, а більше команди не забивали.

Цей результат дозволив клубу з Франкфурта набрати 28 очок та піднятися на 7-му сходинку турнірної таблиці. Водночас столична команда із 25 заліковими балами залишилася на 9-му місці.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

21 тур, 6 лютого

Уніон Берлін – Айнтрахт Франкфурт 1:1

Голи: 0:1 – 84 Браун, 1:1 – 87 Кверфельд (пен)

Вилучення: 86 – Гойлунд (Айнтрахт Франкфурт)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у неділю, 1 лютого, двома матчами завершилася програма 20 туру Бундесліги.