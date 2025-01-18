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Еспаньйол переграв Вальядолід у 20 турі Ла Ліги та покинув зону вильоту

Олексій Мурзак — 18 січня 2025, 00:19
Еспаньйол переграв Вальядолід у 20 турі Ла Ліги та покинув зону вильоту

У п'ятницю, 17 січня, матчем між Еспаньйолом та Вальядолідом стартував 20-й тур Іспанської Ла Ліги з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Ця перемога дозволила Еспаньйолу принаймні тимчасово покинути зону вильоту, піднявшись на 17 сходинку турнірної таблиці. Наразі у команди 17 набраних очок. Водночас Вальядолід з 15-ма балами залишився на 19-му місці.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
20 тур, 17 січня

Еспаньйол – Вальядолід 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Пуадо, 1:1 – 57 Санчес, 2:1 –74 Фернандес

Нагадаємо, у понеділок, 13 січня, відбувся один матч у межах 19 туру Ла Ліги.

Вальядолід Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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