Штутгарт розгромив Боруссію у 19 турі Бундесліги
У неділю, 25 січня, двома матчами продовжився 19 тур німецької Бундесліги.
Боруссія Менхенгладбах вдома поступилась Штутгарту. Гості вийшли вперед після голу нападника Джеймі Левелінга всередині першого тайму. У другій половині Штутгарт завдяки м'ячу Деніза Ундава та автоголу від Джо Скаллі довів рахунок до розгромного.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
19 тур, 25 січня
Боруссія Менхенгладбах – Штутгарт 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 30 Левелінг, 0:2 – 67 Скаллі (автогол), 0:3 – 74 Ундав
18:30 Фрайбург – Кельн
Нагадаємо, напередодні Баварія сенсаційно поступилась Аугсбургу, а Гоффенгайм розібрався з Айнтрахтом.