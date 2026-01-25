Українська правда
Штутгарт розгромив Боруссію у 19 турі Бундесліги

Олександр Булава — 25 січня 2026, 18:35
У неділю, 25 січня, двома матчами продовжився 19 тур німецької Бундесліги.

Боруссія Менхенгладбах вдома поступилась Штутгарту. Гості вийшли вперед після голу нападника Джеймі Левелінга всередині першого тайму. У другій половині Штутгарт завдяки м'ячу Деніза Ундава та автоголу від Джо Скаллі довів рахунок до розгромного.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
19 тур, 25 січня

Боруссія Менхенгладбах – Штутгарт 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Левелінг, 0:2 – 67 Скаллі (автогол), 0:3 – 74 Ундав

18:30 Фрайбург – Кельн

Нагадаємо, напередодні Баварія сенсаційно поступилась Аугсбургу, а Гоффенгайм розібрався з Айнтрахтом.

