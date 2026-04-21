Боруссія Менхенгладбах працює над підписанням Хедіри-молодшого

Олег Дідух — 21 квітня 2026, 19:02
Рані Хедіра
Getty Images

Опорний півзахисник Уніон Берлін Рані Хедіра може продовжити кар'єру в складі Боруссії Менхенгладбах.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, переговори між сторонами все ще тривають, остаточне рішення ще не ухвалене. Уніон Берлін прагне продовжити контракт із 32-річним хавбеком.

У поточному сезоні на рахунку Хедіри 5 голів і 2 асисти в 29 матчах за Уніон Берлін у всіх турнірах. Трансферна вартість хавбека оцінюється в 2 мільйони євро. Гравець виступає за столичний клуб з 2021 року.

Рані Хедіра – молодший брат іменитого експівзахисника збірної Німеччини та чемпіона світу 2014 року Самі Хедіри. На відміну від свого старшого брата, Рані має спортивне громадянство Тунісу та провів 2 матчі за національну збірну цієї країни.

Нещодавно Уніон Берлін очолила Марі-Луїза Ета.

