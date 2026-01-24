Баварія сенсаційно поступилась Аугсбургу, Гоффенгайм розібрався з Айнтрахтом у 19 турі Бундесліги

У суботу, 24 січня, шістьма матчами продовжився 19 тур німецької Бундесліги.

Мюнхенська Баварія вдома несподівано поступилась Аугсбургу. Господарі вийшли вперед вже на 23-й хвилині після голу Іто. Водночас гості змогли включитись наприкінці зустрічі – спочатку Артур Чавес відновив паритет, а згодом Массенго приніс Аугсбург перемогу.

Леверкузенський Баєр мінімально обіграв бременський Вердер, Лейпциг розгромив Гайденгайм, а Айнтрахт вдома поступився Гоффенгайму.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

19 тур, 24 січня

Майнц – Вольфсбург 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 3 Амура, 1:1 – 68 Тіц, 2:1 – 73 Белль, 3:1 – 83 Амірі (пен)

Гайденгайм – РБ Лейпциг 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 62 Баку, 0:2 – 68 Нуса, 0:3 – 70 Раум

Баварія – Аугсбург 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Іто, 1:1 – 75 Чавес, 1:2 – 81 Массенго

Айнтрахт – Гоффенгайм 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Калімуендо, 1:1 – 52 Мерштедт, 1:2 – 60 Кабак, 1:3 – 65 Аменда

Баєр – Вердер 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 37 Лукас

19:30 Уніон Берлін – Боруссія Дортмунд

Нагадаємо, напередодні Гамбург на домашньому для себе стадіоні "Фолькспаркштадіон" зіграв внічию у дербі зі Санкт-Паулі.