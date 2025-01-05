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ПСЖ – переможець Суперкубку Франції

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 20:41
ПСЖ – переможець Суперкубку Франції
ПСЖ
x.com/PSG_inside

Сьогодні, 5 січня, відбувся фінал Суперкубку Франції, в якому ПСЖ зустрічався з Монако.

Поєдинок завершився перемогою парижан з рахунком 1:0.

Вирішальний гол на свій рахунок записав Усман Дембеле на другій доданій до основного часу матчу хвилині. Форвард скористався передачею Фабіана Руїса та з близької відстані переправив м'яч у ворота.

Цей трофей став рекордним 13-м для столичного гранда. Найближчий переслідувач Ліон має 8 подібних трофеїв.

Суперкубок Франції
Фінал
Доха, Катар

ПСЖ – Монако 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дембеле, 90+2

Зазначимо, що раніше повідомлялось про інтерес ПСЖ до центрбека збірної України.

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