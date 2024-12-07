Ман Сіті втратив очки в матчі з Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком здолав Ньюкасл у 15 турі АПЛ
Сьогодні, 7 грудня, чотирма матчами стартував 15 тур Англійської Прем'єр-ліги з футболу.
У першому поєдинку дня Евертон, за який виступає Віталій Миколенко, повинен був зустрітися з Ліверпулем у мерсисайдському дербі, однак зустріч було перенесено через складні погодні умови.
В інших матчах ігрового дня Брентфорд Єгора Ярмолюка здобув перемогу над Ньюкаслом. Український півзахисник вийшов у стартовому складі, результативними діями не відзначився.
Астон Вілла з мінімальним рахунком перемогла аутсайдера чемпіонату, Саутгемптон, а Манчестер Сіті врятувався у матчі з Крістал Пелес, зігравши внічию 2:2. Команда Жузепа Гвардіоли двічі відігрувалась походу матчу.
У ще одному матчі Манчестер Юнайтед прийме Ноттінгем, початок о 19:30 за Києвом.
Чемпіонат Англії – АПЛ
15 тур, 7 грудня
Евертон – Ліверпуль перенесено
Астон Вілла – Саутгемптон 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 24 Дуран
Брентфорд – Ньюкасл 4:2 (2:2)
Голи: 1:0 – 8 Мбемо, 1:1 – 11 Ісак, 2:1 – 28 Вісса, 2:2 – 32 Барнс, 3:2 – 56 Коллінз, 4:2 – 90+1 Шаде
Крістал Пелес – Манчестер Сіті 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 4 Муньйос, 1:1 – 30 Голанд, 2:1 – 57 Лакруа, 2:2 – 68 Льюїс
- 19:30 Манчестер Юнайтед – Ноттінгем
Нагадаємо, що через хворобу матч 15 туру АПЛ може пропустити інший український футболіст, Михайло Мудрик, який виступає за лондонський Челсі.