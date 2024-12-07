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Ман Сіті втратив очки в матчі з Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком здолав Ньюкасл у 15 турі АПЛ

Олексій Мурзак — 7 грудня 2024, 18:56
Ман Сіті втратив очки в матчі з Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком здолав Ньюкасл у 15 турі АПЛ

Сьогодні, 7 грудня, чотирма матчами стартував 15 тур Англійської Прем'єр-ліги з футболу.

У першому поєдинку дня Евертон, за який виступає Віталій Миколенко, повинен був зустрітися з Ліверпулем у мерсисайдському дербі, однак зустріч було перенесено через складні погодні умови.

В інших матчах ігрового дня Брентфорд Єгора Ярмолюка здобув перемогу над Ньюкаслом. Український півзахисник вийшов у стартовому складі, результативними діями не відзначився.

Астон Вілла з мінімальним рахунком перемогла аутсайдера чемпіонату, Саутгемптон, а Манчестер Сіті врятувався у матчі з Крістал Пелес, зігравши внічию 2:2. Команда Жузепа Гвардіоли двічі відігрувалась походу матчу.

У ще одному матчі Манчестер Юнайтед прийме Ноттінгем, початок о 19:30 за Києвом.

Чемпіонат Англії – АПЛ
15 тур, 7 грудня

Евертон – Ліверпуль перенесено

Астон Вілла – Саутгемптон 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Дуран

Брентфорд – Ньюкасл 4:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 8 Мбемо, 1:1 – 11 Ісак, 2:1 – 28 Вісса, 2:2 – 32 Барнс, 3:2 – 56 Коллінз, 4:2 – 90+1 Шаде

Крістал Пелес – Манчестер Сіті 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Муньйос, 1:1 – 30 Голанд, 2:1 – 57 Лакруа, 2:2 – 68 Льюїс

  • 19:30 Манчестер Юнайтед – Ноттінгем

Нагадаємо, що через хворобу матч 15 туру АПЛ може пропустити інший український футболіст, Михайло Мудрик, який виступає за лондонський Челсі.

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