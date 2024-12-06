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Мудрик ризикує пропустити матч з Тоттенгемом в АПЛ

Олександр Булава — 6 грудня 2024, 19:47
Мудрик ризикує пропустити матч з Тоттенгемом в АПЛ
Михайло Мудрик
Челсі

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що український вінгер Михайло Мудрик ризикує пропустити матч проти Тоттенгема в Англійській Прем'єр-лізі.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ріс Джеймс і Веслі Фофана обидва повільно йдуть на поправку. Вони все ще далекі від повернення в стрій. Крім того, все ще хворий Міша Мудрик. З рештою складу все гаразд", – розповів Мареска.

Матч Тоттенгем – Челсі відбудеться у неділю, 8 грудня.

У поточному сезоні Мудрик провів 15 матчів за Челсі в усіх турнірах, відзначившись у них 3 голами та 5 асистами. Контракт гравця розрахований до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється у 30 мільйонів євро. Українець виступає за "Синіх" із січня 2023 року.

Напередодні з’явилася інформація про можливий перехід Мудрика в Ньюкасл на правах оренди. Також інтерес до вінгера приписували Фіорентині, Арсеналу, Ювентусу, Вест Гему, Астон Віллі та Марселю.

Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска

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