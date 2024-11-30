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Мілан розгромив Емполі, Болонья здолала Венецію в 14 турі Серії А

Микола Дендак — 30 листопада 2024, 23:40
Мілан розгромив Емполі, Болонья здолала Венецію в 14 турі Серії А

У суботу, 30 листопада, відбулися три матчі 14 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У першій грі дня новачок чемпіонату Комо не зміг втримати перемогу над Монцою. Суперники на 54 хвилині відновили паритет завдяки реалізованому пенальті.

Далі Мілан, який очолює колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека, без проблем розібрався з Емполі, забивши суперникам 3 м'ячі без відповіді.

З ідентичним рахунком завершилась гра між Болоньєю та Венецією. Нещодавні суперники Шахтаря в Лізі чемпіонів розгромили венеціанців. Два голи були забиті після ударів з пенальті.

Чемпіонат Італії – Серія А
14 тур, 30 листопада

Комо – Монца 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Енгельгардт, 1:1 – 54 Капрарі (пен.)

Мілан – Емполі 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Мората, 2:0 – 44 Рейндерс, 3:0 – 69 Рейндерс

Болонья – Венеція 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Ндоє (пен.), 2:0 – 69 Орсоліні (пен.), 3:0 – 71 Ндоє

Наразі лідером чемпіонату є Наполі, в якого за 13 матчів 29 очок. У команд з 2 до 5 місця включно по 28 балів. Там розташувалися Аталанта, Інтер, Фіорентина та Лаціо.

Нагадаємо, що у матчі-відкритті 14 туру Кальярі здобув мінімальну перемогу над Вероною.

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Мілан

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