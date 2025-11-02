Буковина переграла Чорноморець у битві лідерів Першої ліги

Сьогодні, 2 листопада, відбулись матчі 14 туру чемпіонату України у Першій лізі.

Чорноморець вдома поступився Буковині. Ще до перерви гравці чернівецького колективу забезпечили собі комфортну перевагу – на 9-й хвилині гості Підлепенець віддав передачу на Бойчука, який майстерно пробив повз голкіпера. На 27-й хвилині гості вже відзначився Підлепенець, який увірвався до штрафної і пробив у дальній кут. Чорноморець зміг один гол відквитати після перерви, коли після подачі зі штрафного м'яч з рикошетом від Кулача влетів у ворота.

Перемога дозволила Буковині закріпитися на вершині турнірної таблиці чемпіонату, маючи в активі 38 балів. У другого Чорноморця – 31 пункт.

В інших зустрічах дня відзначимо першу перемогу Ворскли за сім турів. Полтавський колектив вдома обіграв тернопільську Ниву. Також Інгулець не зміг переграти Чернігів, звівши гру внічию.

Чемпіонат України – Перша ліга

14 тур, 2 листопада

Пробій Городенка – Вікторія 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Іваничук, 1:1 – 45+1 Чернов, 1:2 – 69 Хамелюк (пен), 2:2 – 79 Харук, 3:2 – 85 Білий (пен)

Ворскла – Нива Тернопіль 2:0

Голи: 1:0 – 37 Андрущенко, 2:0 – 90+4 Кораблін

Інгулець – Чернігів 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 8 Чабан, 1:1 – 19 П'ятов

Чорноморець – Буковина 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Бойчук, 0:2 – 27 Підлепенець, 1:2 – 69 Кулач

Нагадаємо, напередодні Лівий Берег розгромив Металург, а ЮКСА обіграла Металіст.