Лівий Берег розгромив Металург, ЮКСА обіграла Металіст у 14 турі Першої ліги

Сьогодні, 1 листопада, відбулося два матчі 14 туру в чемпіонаті України у Першій лізі.

Столичний Лівий Берег на виїзді обіграв запорізький Металург. Гості активно розпочали зустріч, вийшовши вперед вже на 1-й хвилині поєдинку. Кияни довели рахунок до розгромного до кінця першого тайму.

Зазначимо, що Металург догравав матч у меншості, на 76-й хвилині червону картку отримав Денис Червінський.

В іншй зустрічі ігрового дня ЮКСА вдома здобула мінімальну перемогу над харківським Металістом.

Чемпіонат України – Перша ліга

14 тур, 1 листопада

Металург – Лівий Берег 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 – 1 Самар, 0:2 – 36 Дорошенко (автогол), 0:3 – 45+1 Шастал, 0:4 – 46 Венделл, 0:5 – 65 Дієгу

Вилучення: 75 Червінський

ЮКСА – Металіст 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 8 Поправка (автогол), 1:1 – 10 Акасіо, 2:1 – 31 Лебедєв

Нагадаємо, напередодні Буковина вдома розгромила ЮКСА з рахунком 4:0 та закріпилась на першому місці в турнірній таблиці.