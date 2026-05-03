Перша ліга. Перемоги Чорноморця, Інгульця та Лівого Берега

У неділю, 3 травня, відбувся ряд матчів у рамках 26 туру Першої ліги. Чорноморець завдяки дублю Владислава Герича вдома розгромив Прикарпаття.

Лівий Берег на виїзді обіграв Ворсклу, не дозволивши полтавчанам вибратися з зони перехідних матчів. Інгулець вдома виявився сильнішим за Пробій.

Чемпіонат України – Перша ліга

26 тур, 3 травня

Ворскла – Лівий Берег – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 62 Волошин

Інгулець – Пробій – 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Калин, 1:1 – 48 Бенедюк, 2:1 – 72 Тузенко, 3:1 – 79 Касімов

Чорноморець – Прикарпаття – 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Герич, 2:0 – 48 Хома, 3:0 – 55 Герич

Ще об 11:00 повинен був розпочатися матч Металург – Вікторія. Проте через повітряні тривоги в Запоріжжі поєдинок досі не стартував.

Напередодні Буковина на виїзді обіграла Поділля та достроково стала чемпіоном Першої ліги.