Фенікс-Маріуполь розтрощив Агробізнес у 26 турі Першої ліги
У п'ятницю, 01 травня, матчем у Львові на стадіоні "Скіф" стартував 26 тур чемпіонату України у Першій лізі. Фенікс-Маріуполь у номінально домашньому поєдинку обіграв волочиський Агробізнес.
Зустріч завершилась з рахунком 4:0.
У першому таймі "Маріуполь" створив комфортну перевагу над суперником завдяки голам Андрія Кухарука та Владислава Сидоренка. У другій половині зустрічі Артур Ременяк довів рахунок до розгромного, а остаточну крапку в матчі поставив Назар Балаба.
Чемпіонат України – Перша ліга
26 тур, 01 травня
Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) – Агробізнес (Волочиськ) 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 27 Кухарук, 2:0 – 33 Сидоренко, 3:0 – 69 Ременяк, 4:0 – 75 Балаба
Команда Максима Фещука після перемоги залишила зону перехідних ігор та наразі з 28 очками посідає десяту сходинку в турнірній таблиці. Агробізнес залишився на четвертому місці з 46 балами.
Напередодні Буковина на виїзді обіграла харківський Металіст та забезпечила повернення в еліту після 32-річної перерви.