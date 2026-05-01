Фенікс-Маріуполь розтрощив Агробізнес у 26 турі Першої ліги

У п'ятницю, 01 травня, матчем у Львові на стадіоні "Скіф" стартував 26 тур чемпіонату України у Першій лізі. Фенікс-Маріуполь у номінально домашньому поєдинку обіграв волочиський Агробізнес.

Зустріч завершилась з рахунком 4:0.

У першому таймі "Маріуполь" створив комфортну перевагу над суперником завдяки голам Андрія Кухарука та Владислава Сидоренка. У другій половині зустрічі Артур Ременяк довів рахунок до розгромного, а остаточну крапку в матчі поставив Назар Балаба.

Чемпіонат України – Перша ліга

26 тур, 01 травня

Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) – Агробізнес (Волочиськ) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 27 Кухарук, 2:0 – 33 Сидоренко, 3:0 – 69 Ременяк, 4:0 – 75 Балаба

Команда Максима Фещука після перемоги залишила зону перехідних ігор та наразі з 28 очками посідає десяту сходинку в турнірній таблиці. Агробізнес залишився на четвертому місці з 46 балами.

Турнірна таблиця Першої ліги

Напередодні Буковина на виїзді обіграла харківський Металіст та забезпечила повернення в еліту після 32-річної перерви.