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Реал, Інтер Маямі та Мудрик: результати жеребкування групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025

Олексій Погорелов — 5 грудня 2024, 22:04
Реал, Інтер Маямі та Мудрик: результати жеребкування групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025
Клубний чемпіонат світу-2025
ФІФА

У четвер, 5 грудня, відбулося жеребкування групового етапу оновленого Клубного чемпіонату світу 2025 року.

32 команди були розподілені на 8 груп по чотири колективи.

Челсі Михайла Мудрика опинився в одній групі з бразильським Фламенго, мексиканським Леоном і туніським Есперансом.

А Інтер Маямі, за який виступає Сергій Кривцов, зіграє у квартеті з бразильським Палмейрасом, португальським Порту і єгипетським Аль-Ахлі.

У підсумку, жеребкування привело до наступних груп:

  • Група А: Палмейрас (Бразилія), Порту (Португалія), Аль-Ахлі (Єгипет), Інтер Маямі (США).
  • Група В: ПСЖ (Франція), Атлетико (Іспанія), Ботафого (Бразилія), Сіетл Саундерс (США).
  • Група С: Баварія (Німеччина), Бенфіка (Португалія), Бока Хуніорс (Аргентина), Окленд Сіті (Нова Зеландія).
  • Група D: Фламенго (Бразилія), Челсі (Англія), Леон (Мексика), Есперанс (Туніс).
  • Група Е: Рівер Плейт (Аргентина), Інтер Мілан (Італія), Монтеррей (Мексика), Урава Ред Даймондс (Японія).
  • Група F: Флуміненсе (Бразилія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Улсан (Південна Корея), Мамелоді Сандаунс (ПАР).
  • Група G: Манчестер Сіті (Англія), Ювентус (Італія), Відад (Марокко), Аль-Айн (ОАЕ).
  • Группа H: Реал (Іспанія), РБ Зальцбург (Австрія), Аль-Хіляль (Саудівська Аравія), Пачука (Мексика).
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Нагадаємо, що Клубний чемпіонат світу проходитиме наступного літа з 15 червня по 13 липня 2025 року.

Матчі відбуватимуться на 12 стадіонах в 11 містах США.

Раніше з'явилася інформація, що ФІФА штрафуватиме ті клуби, які відмовляться від участі у цьому турнірі.

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