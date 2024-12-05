Реал, Інтер Маямі та Мудрик: результати жеребкування групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025

У четвер, 5 грудня, відбулося жеребкування групового етапу оновленого Клубного чемпіонату світу 2025 року.

32 команди були розподілені на 8 груп по чотири колективи.

Челсі Михайла Мудрика опинився в одній групі з бразильським Фламенго, мексиканським Леоном і туніським Есперансом.

А Інтер Маямі, за який виступає Сергій Кривцов, зіграє у квартеті з бразильським Палмейрасом, португальським Порту і єгипетським Аль-Ахлі.

У підсумку, жеребкування привело до наступних груп:

Група А : Палмейрас (Бразилія), Порту (Португалія), Аль-Ахлі (Єгипет), Інтер Маямі (США).

: Палмейрас (Бразилія), Порту (Португалія), Аль-Ахлі (Єгипет), Інтер Маямі (США). Група В : ПСЖ (Франція), Атлетико (Іспанія), Ботафого (Бразилія), Сіетл Саундерс (США).

: ПСЖ (Франція), Атлетико (Іспанія), Ботафого (Бразилія), Сіетл Саундерс (США). Група С : Баварія (Німеччина), Бенфіка (Португалія), Бока Хуніорс (Аргентина), Окленд Сіті (Нова Зеландія).

: Баварія (Німеччина), Бенфіка (Португалія), Бока Хуніорс (Аргентина), Окленд Сіті (Нова Зеландія). Група D : Фламенго (Бразилія), Челсі (Англія), Леон (Мексика), Есперанс (Туніс).

: Фламенго (Бразилія), Челсі (Англія), Леон (Мексика), Есперанс (Туніс). Група Е : Рівер Плейт (Аргентина), Інтер Мілан (Італія), Монтеррей (Мексика), Урава Ред Даймондс (Японія).

: Рівер Плейт (Аргентина), Інтер Мілан (Італія), Монтеррей (Мексика), Урава Ред Даймондс (Японія). Група F : Флуміненсе (Бразилія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Улсан (Південна Корея), Мамелоді Сандаунс (ПАР).

: Флуміненсе (Бразилія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Улсан (Південна Корея), Мамелоді Сандаунс (ПАР). Група G : Манчестер Сіті (Англія), Ювентус (Італія), Відад (Марокко), Аль-Айн (ОАЕ).

: Манчестер Сіті (Англія), Ювентус (Італія), Відад (Марокко), Аль-Айн (ОАЕ). Группа H: Реал (Іспанія), РБ Зальцбург (Австрія), Аль-Хіляль (Саудівська Аравія), Пачука (Мексика).

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Нагадаємо, що Клубний чемпіонат світу проходитиме наступного літа з 15 червня по 13 липня 2025 року.

Матчі відбуватимуться на 12 стадіонах в 11 містах США.

Раніше з'явилася інформація, що ФІФА штрафуватиме ті клуби, які відмовляться від участі у цьому турнірі.