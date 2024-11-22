Баварія завдяки хеттрику Кейна здолала Аугсбург в матчі-відкритті 11 туру Бундесліги

Сьогодні, 22 листопада, відбувся стартовий матч 11 туру німецької Бундесліги сезону-2024/25 між Баварією та Аугсбургом.

Поєдинок завершився перемогою мюнхенського клубу з рахунком 3:0. Два перші голи забив Гаррі Кейн, причому обидва з 11-метрового удару. А за кілька хвилин до кінця він поставив крапку в матчі.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

11 тур, 22 листопада

Баварія – Аугсбург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Кейн (пен.), 2:0 – 90+3 Кейн (пен.), 3:0 – 90+5 Кейн

Вилучення: 90+3 Шлоттербек

Після цієї перемоги Баварія посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи на 8 очок більше від найближчого переслідувача. Аугсбург наразі на 13 місці.

Нагадаємо, у минулому турі мюнхенці здолали Санкт-Паулі, а Аугсбург розписав мирову з Гоффенгаймом.