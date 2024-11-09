Баварія здолала Санкт-Паулі, Боруссія поступилась Майнцу у 10 турі Бундесліги

Сьогодні, 9 листопада, відбулися матчі 10 туру німецької Бундесліги.

Баєр не зміг реабілітуватися за розгромну поразку від Ліверпуля у Лізі чемпіонів. Леверкузенці втратили перемогу у виїзному поєдинку проти Бохума пропустив гол на 89-й хвилині гри – 1:1.

Баварія завдяки голу Джамала Мусіали у Гамбурзі здолала місцевий Санкт-Паулі (1:0).

Дортмундська Боруссія на виїзді несподівано поступилась Майнцу (1:3).

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

10 тур, 9 листопада

Бохум – Баєр 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Шик, 1:1 – 89 Мійосі

Вердер – Гольштайн Кіль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Стаге, 1:1 – 48 Гаррес, 2:1 – 89 Берк

Майнц – Боруссія Дортмунд 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 36 Сон, 1:1 – 40 Гірассі, 2:1 – 45+3 Буркгардт, 3:1 – 54 Небель

Санкт-Паулі – Баварія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 22 Мусіала

РБ Лейпциг – Боруссія Менхенгладбах 0:0

Нагадаємо, 10 тур німецької першості стартував з матчу між 4-ю та 7-ю командами – Фрайбургом та Уніоном відповідно. Гра завершилася нульовою нічиєю.