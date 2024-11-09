Баварія здолала Санкт-Паулі, Боруссія поступилась Майнцу у 10 турі Бундесліги
Сьогодні, 9 листопада, відбулися матчі 10 туру німецької Бундесліги.
Баєр не зміг реабілітуватися за розгромну поразку від Ліверпуля у Лізі чемпіонів. Леверкузенці втратили перемогу у виїзному поєдинку проти Бохума пропустив гол на 89-й хвилині гри – 1:1.
Баварія завдяки голу Джамала Мусіали у Гамбурзі здолала місцевий Санкт-Паулі (1:0).
Дортмундська Боруссія на виїзді несподівано поступилась Майнцу (1:3).
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
10 тур, 9 листопада
Бохум – Баєр 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 18 Шик, 1:1 – 89 Мійосі
Вердер – Гольштайн Кіль 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Стаге, 1:1 – 48 Гаррес, 2:1 – 89 Берк
Майнц – Боруссія Дортмунд 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 – 36 Сон, 1:1 – 40 Гірассі, 2:1 – 45+3 Буркгардт, 3:1 – 54 Небель
Санкт-Паулі – Баварія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 22 Мусіала
РБ Лейпциг – Боруссія Менхенгладбах 0:0
Нагадаємо, 10 тур німецької першості стартував з матчу між 4-ю та 7-ю командами – Фрайбургом та Уніоном відповідно. Гра завершилася нульовою нічиєю.