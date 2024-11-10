Штутгарт ледь не відігрався з 0:3, Гайденгайм поступився Вольфсбургу: результати матчів Бундесліги

Сьогодні, 10 листопада, пройшли три матчі 10 туру німецької Бундесліги.

Найяскравіший матч ігрового дня відбувся у Штутгарті, де місцева команда ледь не відігралася з 0:3. "Шваби" поступалися у три м’ячі до 86 хвилини, але впродовж кількох хвилин змогли скоротити відставання до мінімуму. На сьомій компенсованій хвилині команда Себастьяна Геннеса забила рятівний гол, але його скасували через офсайд.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

10 тур, 10 листопада

Аугсбург – Гоффенгайм 0:0

Штутгарт – Айнтрахт 3:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Екітіке 45, 0:2 – Браун 55, 0:3 – Мармуш 62, 1:3 – Вагноман 86, 2:3 – Вольтемаде 90

Гайденгайм – Вольфсбург 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Герхардт 3, 0:2 – Дардай 42, 1:2 – Пірінгер 64, 1:3 – Томас 90

Нагадаємо, напередодні відбулися матчі за участі лідерів турнірної таблиці – Баварія мінімально перемогла Санкт-Паулі, Баєр втратив очки з Бохумом, а Боруссія Дортмунд несподівано поступилася Майнцу. З усіма результатами можна ознайомитися за цим посиланням.