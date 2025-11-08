Баварія врятувалась у матчі з Уніоном, Баєр декласував Гайденгайм в 10 турі Бундесліги

У суботу, 8 листопада, продовжився 10 тур німецької Бундесліги.

Баварія на виїзді уникла поразки від берлінського Уніона, на 90+3 хвилині нічию мюнхенцям приніс гол Гаррі Кейна. Баварія перервала свою переможну серію, яка налічувала 15 матчів.

Гоффенгайм вдома обіграв Лейпциг, Боруссія Дортмунд не змогла втримати перемогу над Гамбургом, пропустивши гол на останніх хвилинах поєдинку. Баєр з дублем Шика розгромив Гайденгайм.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

10 тур, 8 листопад

Баєр Леверкузен – Гайденгайм 6:0 (6:0)

Голи: 1:0 – 2 Шик, 2:0 – 16 Гофманн, 3:0 – 22 Шик, 4:0 – 27 Поку, 5:0 – 45+1 Маза

Гамбург – Боруссія Дортмунд 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 64 Чуквеумека, 90+7 Кенігсдорффер

Гоффенгайм – РБ Лейпциг 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 9 Діоманде, 1:1 – 20 Хайдарі, 2:1 – 38 Лемперле, 3:1 – 79 Премель

Уніон Берлін – Баварія 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 27 Духі, 1:1 – 38 Діас, 2:1 – 83 Духі, 2:2 – 90+3 Кейн

Нагадаємо, напередодні Вердер вдома обіграв Вольфсбург, забивши переможний гол на 90+4 хвилині.