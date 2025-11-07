Вердер дотиснув Вольфсбург у 10 турі Бундесліги

Сьогодні, 7 листопада, Вердер вдома обіграв Вольфсбург у стартовому поєдинку 10 туру німецької Бундесліги.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Півзахисник Вольфсбурга Маттіас Сванберг на 28-й хвилині вивів свою команду вперед. Вердер зміг відповісти наприкінці зустрічі. Спочатку Єнс Стаге зрівняв рахунок, а 21-річний нападник Семуель Мбангула на 90+4 хвилині гри забив переможний гол.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

10 тур, 7 листопада

Вердер – Вольфсбург 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Сванберг, 1:1 – 83 Стаге, 2:1 – 90+4 Мбангула

Перемога дозволила Вердеру набрати 15 балів та піднятися на сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату, Вольфсбург йде 12-м з 8 балами.

Нагадаємо, у центральному поєдинку попереднього туру Баварія вдома розгромила Баєр.