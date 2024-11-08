Фрайбург не реалізував пенальті та не зміг перемогти Уніон в стартовому матчі 10 туру Бундесліги

У стартовому матчі 10 туру німецької Бундесліги зустрічалися берлінський Уніон та Фрайбург.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0. Фрайбург міг вирвати перемогу, але не зміг реалізувати пенальті на 21 хвилині матчі. Господарів врятував воротар.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

10 тур, 8 листопада

Уніон Берлін – Фрайбург 0:0

Нереалізоване пенальті: Гріфо 21

У попередньому турі Фрайбург також розписав нульову нічию. Тоді суперником був Майнц. Своєю чергою Уніон розгромно поступився Баварії.

Після 10 матчів Фрайбург посідає 4 сходинку та має в активі 17 очок, а берлінці знаходяться на 7 місці, маючи на 1 бал менше. Щоправда, позиції команд можуть змінитися після завершення всіх поєдинків туру.