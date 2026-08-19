Форвард юнацької збірної України Богданов змінив клуб у Німеччині

Дмитро Богданов кампанію-2026/27 проведе у складі Енергі Котбус.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

19-річний нападник перейшов з берлінського Уніона на правах оренди. Угода розрахована терміном на один сезон.

Українець вже доєднався до команди. Наставник Енергі заявив, що радий цьому підписанню.

"Як ми вже довели протягом останніх років, у нас у Котбусі ми надаємо молодим та амбітним гравцям дуже хороші можливості для розвитку та набуття ігрової практики. Про це вже поширилися чутки й у Бундеслізі. Через травму Еріка Енгельхардта потреба в підсиленні нашого нападу зросла, тож ми раді, що нам вдалося домовитися з Уніоном про оренду Дмитра. Він – дуже цікавий гравець, який має великий потенціал", – сказав Клаус-Дітер Волліц.

Зазначимо, що Дмитро Богданов переїхав до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Він є вихованцем київського Динамо.

Згодом грав за Динамо Дрезден та Уніон Берлін, з яким має контракт до 2029 року. Минулого сезону вже дебютував у Бундеслізі.