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Боруссія М розгромила Вердер, Фрайбург зіграв унічию з Майнцом

Олексій Мурзак — 3 листопада, 20:30
Боруссія М розгромила Вердер, Фрайбург зіграв унічию з Майнцом

У неділю, 3 листопада, двома матчами завершився 9 тур німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Зокрема, Фрайбург зіграв суху нічию з Майнцом, а Боруссія Менхенгладбах розгромила бременський Вердер.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
9 тур, 3 листопада

Фрайбург – Майнц 0:0

Боруссія М – Вердер 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 11 Плеа, 2:0 – 12 Фрідль (аг), 3:0 – 45+1 Онора, 4:0 – 67 Штогер, 4:1 – 76 Топп

Вилучення: 82 – Вайзер (друга жовта)

Напередодні у центральному протистоянні туру дортмундська Боруссія перемогла РБ Лейпциг.

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