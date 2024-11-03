Боруссія М розгромила Вердер, Фрайбург зіграв унічию з Майнцом
У неділю, 3 листопада, двома матчами завершився 9 тур німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Зокрема, Фрайбург зіграв суху нічию з Майнцом, а Боруссія Менхенгладбах розгромила бременський Вердер.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
9 тур, 3 листопада
Фрайбург – Майнц 0:0
Боруссія М – Вердер 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 – 11 Плеа, 2:0 – 12 Фрідль (аг), 3:0 – 45+1 Онора, 4:0 – 67 Штогер, 4:1 – 76 Топп
Вилучення: 82 – Вайзер (друга жовта)
Напередодні у центральному протистоянні туру дортмундська Боруссія перемогла РБ Лейпциг.