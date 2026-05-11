Марі-Луїза Ета здобула історичну перемогу з Уніоном у Бундеслізі

Наставниця берлінського Уніона Марі-Луїза Ета прокоментувала першу перемогу клубу після її призначення.

ЇЇ слова цитує Kicker з посиланням на DAZN.

У виїзному поєдинку проти Майнца (3:1) столичний клуб зумів перервати невдалу серію та достроково гарантувати собі збереження прописки в Бундеслізі.

"Ми дуже, дуже щасливі, що тут і сьогодні у цьому нелегкому матчі показали хорошу гру – і хлопці зрештою винагородили себе", – прокоментувала результат Марі-Луїза Ета.

Вона також відзначила характер команди у кризові моменти.

"Хлопці насамперед не вимикалися з гри, ще раз поборолися і здобули результат. Вони завжди хочуть вигравати ігри. Так було завжди – і так було сьогодні".

Наставниця наголосила, що її головною метою з моменту призначення було виключно набрання очок та професійне виконання обов'язків.

Марі-Луїза Ета проведе на чолі Уніона ще один матч проти Аугсбурга, після чого, згідно з планом президента клубу Дірка Цінглера, передасть повноваження новому тренеру.

Нагадаємо, що Марі-Луїза Ета стала першою жінкою на чолі чоловічої команди в історії німецької Бундесліги та загалом 5 провідних європейських ліг.