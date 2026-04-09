Шахтар назвав стартовий склад на матч з АЗ у Лізі конференцій

Донецький Шахтар оголосив стартовий склад на перший матч 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ.

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Аліссон, Педріньйо, Ізакі, Невертон, Еліас.

АЗ: Зут, Гус, Пентера, ван Дейл, Малкума, Сміт, Мейанс, де Віт, Пататі, Перротт, Садік.

Матч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

