Челсі Мудрика програв Ман Сіті, Брентфорд Ярмолюка здолав Кристал Пелес: результати 1 туру АПЛ

Сьогодні, 18 серпня, відбулися ще два матчі першого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

У Лондоні на "Стемфорд Брідж" Челсі приймав чемпіона минулого сезону Манчестер Сіті. Рахунок відкрив лідер атак "містян" Ерлінг Голанд, який відзначився на 18 хвилині. На 84 хвилині другий гол у ворота "синіх" забив Матео Ковачич.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик всю гру провів на лаві запасних.

Брентфорд вдома здолав Кристал Пелес. Хавбек господарів Єгор Ярмолюк також весь матч просидів на заміні.

Чемпіонат Англії — АПЛ

18 серпня, 1 тур

Челсі — Манчестер Сіті 0:2 (0:1)

Голи: Голанд (18), Ковачич (84)

Брентфорд — Кристал Пелес 2:1 (1:0)

Голи: Мбуемо (29), Вісса (76) — Піннок (56, авт)

Нагадаємо, вчора, 17 серпня, Ліверпуль та Арсенал здобули три очки. У матчі-відкритті сезону, 16 серпня, Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Фулгема.

Завтра, 19 серпня, відбудеться остання гра 1 туру — Лестер вдома прийме Тоттенгем.